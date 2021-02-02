Российского актера Эммануила Виторгана увезли в киевскую больницу прямо со съемок

81-летней звезде стало плохо на съемочной площадке, он пожаловался на сильную слабость и головокружение, не смог даже устоять на ногах, передает "Стар Хит". На помощь пожилому Эммануилу пришел его сын Максим Виторган, бывший муж телеведущей Ксении Собчак.

Жена Ирина Млодик в программе "Звезды сошлись" рассказала, что незадолго до происшествия актер отыграл спектакль в Киеве, после чего восхищенный врач поднялся на сцену и вручил свою визитку с предложением обращаться при необходимости. Когда Эммануилу Виторгану стало плохо, его возлюбленная тут же позвонила поклоннику, и артиста госпитализировали. Медики выяснили, что у звездного пациента в желудке началось кровотечение из-за лопнувшего сосуда. Как отметила Ирина, ее мужа положили в плохую палату, но выставили приличный счет.

"Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтобы помогли. И на третий день меня вызывают в бухгалтерию, где показывают счет — 800 долларов за день плюс еще деньги на обследование", — пожаловалась Млодик.

Она добавила, что во время карантина семья потратила почти все накопления и не имели возможности быстро заработать такие деньги. К счастью, Максим вовремя позвонил справиться о здоровье отца, узнал о финансовых проблемах и передал необходимую сумму.

Ирина Млодик рассказала, что вместе с мужем регулярно устраивают тематические прямые эфиры в соцсети "Инстаграм", тратят последние деньги на оборудование, но пока не зарабатывают.

"Каждый раз находим тему, радуем публику, но у нас жуткие потери. Не знаю, как мы выдержим", — подытожила жена Виторгана-старшего.

Напомним, экс-супруга Собчак Виторгана застукали в постели с двумя красотками, Семенович не выдержала: «Вы че там, а?»

Также Politeka писала, что бывший свекор Собчак рассказал, почему не нужно ездить в Украину: "после присоединения Крыма здесь..."