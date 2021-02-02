Про це мало хто знає

Є ознаки за якими можна відрізнити, чим саме захворіла людина - коронавірусом або ГРВІ

Відомий педіатр, лікар Євген Комаровський розмістив на своїй сторінці в Instagram табличку з симптомами, де видно, що більшість проявів схожі.

А саме: лихоманка, кашель, біль у м'язах і суглобах, головний біль і сильна втома. А ось нежить і біль в горлі зазвичай говорить про ГРВІ.

Втрата нюху при наявності інших симптомів вірусного захворювання говорить про COVID-19. Також відмінною рисою може стати задишка, яка при грипі буває рідко, особливо на початку хвороби.

Доктор пояснює, що наявність втрати нюху і задишка в перші дні хвороби, які поєднуються з сильною слабкістю, ломота в кістках і суглобах, головним болем і лихоманкою – говорять про те, що людина заразилася коронавірусом і їй потрібно негайно звернутися до лікаря.

Він також уточнив, що в цілому коронавірус діагностується зі 100%-вою ймовірністю тільки після обстеження, тестів на присутність вірусу або антитіл до нього плюс дуже специфічні зміни в легенях, які видно при комп'ютерній томографії.



"Але парадокс полягає в тому, що якщо хвороба протікає без дихальної недостатності, тобто в організмі вистачає кисню, ви дихаєте і не задихаєтеся, то ніяких особливостей в лікуванні немає", - пояснив Комаровський.

Нагадаємо, що доктор Євген Комаровський розкрив всю правду про ПЛР-тести і КТ для перевірки коронавірусу.

Як повідомляла Politeka, Євген Комаровський висловив свою думку щодо оточення Володимира Зеленського.

Також Politeka писала, що Євген Комаровський попередив українців про погіршення ситуації з пандемією коронавірусу в Україні.