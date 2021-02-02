Есть признаки по каким можно отличить, чем именно заболел человек - коронавирусом или ОРВИ
Известный педиатр, врач Евгений Комаровский разместил на своей странице в Instagram табличку с симптомами, где видно, что большинство проявлений схожи.
А именно: лихорадка, кашель, боль в мышцах и суставах, головная боль и сильная усталость. А вот насморк и боль в горле обычно говорит об ОРВИ.
Потеря обоняния при наличии остальных симптомов вирусного заболевания говорит о COVID-19. Также отличительной чертой может стать одышка, которая при гриппе бывает редко, особенно в начале болезни.
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Доктор объясняет, что наличие потери обоняния и одышка в первые дни болезни, которые сочетаются с сильной слабостью, ломотой в костях и суставах, головной болью и лихорадкой – говорят о том, что человек заразился коронавирусом и ему нужно немедленно обратиться к врачу.
Он также уточнил, что в целом коронавирус диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии.
"Но парадокс заключается в том, что если болезнь протекает без дыхательной недостаточности, то есть в организме хватает кислорода, вы дышите и не задыхаетесь, то никаких особенностей в лечении нет", - объяснил Комаровский.
Напомним, что доктор Евгений Комаровский раскрыл всю правду о ПЦР-тестах и КТ для проверки коронавируса.
Как сообщала Politeka, Евгений Комаровский высказал свое мнение касательно окружения Владимира Зеленского.
Также Politeka писала, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в Украине.