Об этом мало кто знает

Есть признаки по каким можно отличить, чем именно заболел человек - коронавирусом или ОРВИ

Известный педиатр, врач Евгений Комаровский разместил на своей странице в Instagram табличку с симптомами, где видно, что большинство проявлений схожи.

А именно: лихорадка, кашель, боль в мышцах и суставах, головная боль и сильная усталость. А вот насморк и боль в горле обычно говорит об ОРВИ.

Потеря обоняния при наличии остальных симптомов вирусного заболевания говорит о COVID-19. Также отличительной чертой может стать одышка, которая при гриппе бывает редко, особенно в начале болезни.

Доктор объясняет, что наличие потери обоняния и одышка в первые дни болезни, которые сочетаются с сильной слабостью, ломотой в костях и суставах, головной болью и лихорадкой – говорят о том, что человек заразился коронавирусом и ему нужно немедленно обратиться к врачу.

Он также уточнил, что в целом коронавирус диагностируется со 100%-ной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии.



"Но парадокс заключается в том, что если болезнь протекает без дыхательной недостаточности, то есть в организме хватает кислорода, вы дышите и не задыхаетесь, то никаких особенностей в лечении нет", - объяснил Комаровский.

Напомним, что доктор Евгений Комаровский раскрыл всю правду о ПЦР-тестах и КТ для проверки коронавируса.

Как сообщала Politeka, Евгений Комаровский высказал свое мнение касательно окружения Владимира Зеленского.

Также Politeka писала, что Евгений Комаровский предупредил украинцев об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в Украине.