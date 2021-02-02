Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, підігріла інтерес до себе пікантним відео на відпочинку

Скандально відома модель зараз проводить свою відпустку в Єгипті і активно публікує фото, які можуть стати черговою причиною для обговорення фігури дівчини. Нездорова худорба і наявність імплантів в тілі є найпопулярнішою причиною критики молодої моделі.

Дівчина не раз жорстко відзначала, що завжди була худою і їла все, що забажає, просто їй пощастило з генами і виправдовуватися вона за це вважає дурним. Також Олена заявила, що не має наміру щоразу реагувати на слова про її любов до пластики (Омович постійно збільшує губи, змінює форму скул і змінила форму носа).

На фото в чорному купальнику Альона покрутилася і показала, що дійсно дуже струнка, а її бюст шостого розміру ледь поміщається в ліфчик. Причому під схожим постом в самому профілі моделі розгорілися суперечки:

"Пішла гріти свій змарнілий☺️; а якщо вийняти імпланти, * опа буде схожа на порожній пакет ?; або якщо здути тобі губи, то ти теж будеш схожа на наволочку без подушки; я напевно чогось не розумію😂; це імпланти?; Така стройняшка🔥 🤩; сильно Худа... через це видно що попа не своя... не красиво👎 🏼; базару нуль, пластики вистачає».

Нещодавно Альона також зізналася, що зробила ще одну операцію і в майбутньому не виключає повторних маніпуляцій.

Олену це не бентежить, і вона із задоволенням підкреслює свої достоїнства при кожній рекламній або особистій фотосесії.

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