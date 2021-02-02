Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, подогрела интерес к себе пикантным видео на отдыхе

Скандально известная модель сейчас проводит свой отпуск в Египте и активно публикует фото, которые могут стать очередной причиной для обсуждения фигуры девушки. Нездоровая худоба и наличие имплантов в теле являются самой популярной причиной критики молодой модели.

Девушка не раз жестко отмечала, что всегда была худой и ела все, что пожелает, просто ей повезло с генами и оправдываться она за это считает глупым. Также Алена заявила, что не намерена каждый раз реагировать на слова о ее любви к пластике (Омович постоянно увеличивает губы, меняет форму скул и изменила форму носа).

На фото в черном купальнике Алена покрутилась и показала, что действительно очень стройная, а ее бюст шестого размера едва помещается в лифчик. Причем под похожим постом в самом профиле модели разгорелись споры:

«Пошла греть свой исхудавший 🌰😅☀️; А если вынуть импланты, *опа будет похожа на пустой пакет ?; или если сдуть тебе губы, то ты тоже будешь похожа на наволочку без подушки; Я наверное чего-то не понимаю😂; Это импланты? Что-то свое есть?; Такая стройняшка🔥🤩; Сильно худая... из-за это видно что попа не своя... не красиво👎🏼; Базара ноль, пластики хватает».

Недавно Алена также призналась, что сделала еще одну операцию и в будущем не исключает повторных манипуляций.

Алену это не смущает, и она с удовольствием подчеркивает свои достоинства при каждой рекламной или личной фотосессии.

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