Український співак Павло Зібров здивував виглядом без свого знаменитого атрибута - густих вусів

Як пише Politeka.net, артист опублікував у соцмережі "Instagram" архівні знімки, на яких зображений ще зовсім дитиною. Так для одного з фото Павло і його брат Володимир позували в чорних піджаках і традиційних українських вишиванках. У злегка капловухому хлопчика зі щасливою посмішкою впізнати Зіброва можна лише з великими труднощами.

До посту прикріплені й інші архівні кадри, де Павло і Володимир Показані вже в більш пізні роки. На останньому знімку брати зовсім дорослі, а виконавець таки відростив собі вуса і пишну шевелюру.

"Знайшов фото з дитинства і юності, де ми разом з братом. Діанка відсканувала і розмалювала чорно-білі фотографії на телефоні і вони ніби ожили. Так класно, ніколи б не подумав, що так можна зробити. Такі теплі спогади навіяли ці фото. Раджу всім дістати і переглянути старі альбоми, де ви маленькі, де молоді ваші батьки, студентські роки, фото з близькими і друзями, фото з відпочинку або біля ялинки з Дідом морозом... В епоху діджиталізації дуже зручно мати все під рукою, фото в телефоні і т. д., але який кайф і емоції від живих фото! Я думаю ви розумієте мене! Робіть фото і друкуйте, це така пам'ять! Друзі, а ви друкуєте фото чи в телефоні? І як вам наші фотографії з братом? Павло Зібров ще без вусів", - поділився враженнями співак у пості.

Користувачі Мережі висловилися про незвичайний вигляд Зіброва в юності, багато хто просто не впізнали його на архівних фото:

"Класні такі 🤩 будьте здорові 🤗"; "Хороші фото! А який у Вас чубець на другому фото!!! Як під лінійку!!!"; "Без вусів і не впізнати😮"; "в молодості ще й без шикарних вусів вас чесно не впізнати"; "що не кажи, а вуса Ваша візитна картка"; "Зайчики".

Нагадавши, Зібров заступився за російську мову в Україні: "не має значення...".

Раніше Politeka повідомляла, що Зібров виправдався за пісні російською мовою до Дня Незалежності: "тоді і німецькою не можна співати".

Також Politeka писала, що Зібров відповів на невдоволення українців російськомовними піснями: "вони зараз правлять балом".