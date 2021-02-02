Украинский певец Павел Зибров удивил видом без своего знаменитого атрибута - густых усов
Как пишет Politeka.net, артист опубликовал в соцсети "Инстаграм" архивные снимки, на которых запечатлен еще совсем ребенком. Так для одного из фото Павел и его брат Владимир позировали в черных пиджаках и традиционных украинских вышиванках. В слегка лопоухом мальчике со счастливой улыбкой узнать Зиброва можно лишь с большим трудом.
К посту прикреплены и другие архивные кадры, где Павел и Владимир показаны уже в более поздние годы. На последнем снимке братья совсем взрослые, а исполнитель таки отрастил себе усы и пышную шевелюру.
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"Нашел фото из детства и юности, где мы вместе с братом. Дианка отсканировала и разрисовала черно-белые фотографии на телефоне и они как будто ожили. Так классно, никогда бы не подумал, что так можно сделать. Такие теплые воспоминания навеяли эти фото. Советую всем достать и просмотреть старые альбомы, где вы маленькие, где молодые ваши родители, студенческие годы, фото с близкими и друзьями, фото с отдыха или у елки с дедом морозом... В эпоху диджитализации очень удобно иметь все под рукой, фото в телефоне и т.д., но какой кайф и эмоции от живых фото! Я думаю вы понимаете меня! Делайте фото и печатайте, это такая память! Друзья, а вы печатаете фото ли в телефоне? И как вам наши фотографии с братом? Павел Зибров еще без усов", - поделился впечатлениями певец в посте.
Пользователи сети высказались о необычном виде Зиброва в юности, многие просто не узнали его на архивных фото:
"Классные такие 🤩 будьте здоровы 🤗"; "Хорошие фото! А какой у Вас чубец на втором фото!!! Как под линейку!!!"; "Без усов и не узнать 😮"; "в молодости еще и без шикарных усов вас честно не узнать"; "Что ни говори, а усы Ваша визитная карточка"; "Зайчики".
Напомним, Зибров вступился за русский язык в Украине: "не имеет значения...".
Ранее Politeka сообщала, что Зибров оправдался за песни на русском языке ко Дню Независимости: "тогда и на немецком нельзя петь".
Также Politeka писала, что Зибров ответил на недовольство украинцев русскоязычными песнями: "они сейчас правят балом".