На річці під час прогулянки по тонкому льоду потонули мама і донька

Глава сім'ї лише під ранок виявив, що їх немає вдома. Трагедія сталася на Полтавщині в селі Писарівка, повідомляє OBOZREVATEL.

Відомо, що приблизно три роки тому в селі Писарівка оселилася родина полтавців - Руслана та Роман. Їх 22-річна донька Люба залишилася жити на квартирі в обласному центрі, але по вихідних приїжджала відвідати батьків.

"Дуже хороша, порядна сім'я. Роман з обох буквально порошинки здував. Він розповідав, що ввечері вони сіли повечеряти. Каже, дівчата мої були веселі, сміялися, так добре посиділи. А потім донька каже, мовляв, мама, йдемо прогуляємося", - розповідає їх односельчанка.

Будинок подружжя розташований якраз недалеко від річки Тагамлик. Там часто гуляють місцеві, на березі зроблена альтанка.

Руслана і Люба, взявшись під руки, вийшли на саму середину річки і рушили вздовж будинків. Потім опинилися в тому місці, яке старожили села вважають небезпечним, де завжди лід тонший. Він тріснув під їх ногами і обидві опинилися в холодній воді.

Руслан прокинувся приблизно о 5 годині ранку, виявив, що в будинку немає ні дружини, ні доньки. Роман з сусідом кинулися на пошуки. Сліди, вже припорошені снігом, вивели їх до річки, потім на лід. Незабаром вони виявили провал. Тоді викликали рятувальників і поліцію.

"Рятувальники швидко знайшли їх тіла. Спочатку дістали доньку, а потім маму. Зараз все село в шоці від такої трагедії. Не знаю, як Рома переживе все це. У них була єдина дочка", - розповідає односельчанка.

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