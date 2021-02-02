На реке во время прогулки по тонкому льду утонули мама и дочка

Глава семьи лишь под утро обнаружил, что их нет дома. Трагедия произошла на Полтавщине в селе Писаревка, сообщает OBOZREVATEL.

Известно, что примерно три года назад в селе Писаревка поселилась семья полтавчан – Руслана и Роман. Их 22-летняя дочь Люба осталась жить на квартире в областном центре, но по выходным приезжала навестить родителей.

"Очень хорошая, порядочная семья. Роман с обеих буквально пылинки сдувал. Он рассказывал, что вечером они сели поужинать. Говорит, девчонки мои были веселые, смеялись, так хорошо посидели. А потом дочка говорит, мол, мама, идем прогуляемся", – рассказывает их односельчанка.

Дом супругов расположен как раз недалеко от реки Тагамлык. Там часто гуляют местные, на берегу сделана беседка.

Руслана и Люба, взявшись под руки, вышли на самую середину реки и двинулись вдоль домов. Потом оказались в том месте, которое старожилы села считают опасным, где всегда лед тоньше. Он треснул под их ногами и обе оказались в холодной воде.

Руслан проснулся примерно в 5 часов утра, обнаружил, что в доме нет ни жены, ни дочки. Роман с соседом бросились на поиски. Следы, уже припорошенные снегом, вывели их к реке, потом на лед. Вскоре они обнаружили провал. Тогда вызвали спасателей и полицию.

"Спасатели быстро обнаружили их тела. Сначала достали дочку, а потом маму. Сейчас все село в шоке от такой трагедии. Не знаю, как Рома переживет все это. У них была единственная дочь", – рассказывает односельчанка.

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