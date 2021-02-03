Голлівудська актриса Анджеліна Джолі влаштувала вдома несподівану фотосесію

Кілька місяців тому артистка стала головною героїнею номера британського Vogue. Артистка також запросила головного редактора видання до себе додому і знялася в модній фотосесії на тлі мальовничих видів свого саду. В Instagram на одному з акаунтів, присвяченому темі життя зірок, з'явилася серія фото з пам'ятної фотосесії. Анджеліна позувала в звичних для себе образах і навіть змогла підкорити моложавим і пікантним виглядом.

Анджеліна в ході інтерв'ю заявила, що розуміє, як нелегко сучасним дітям, які отримують багато тиску, а також величезну кількість інформації, яку від нас приховували раніше. Проте, діти вчаться жити в гармонії і з задоволенням спілкуються з однолітками з різних країн.

Також зірка розповіла, що незважаючи на те що вона завжди бажала бути багатодітною мамою, вона не вміє сидіти на місці, особливо вдома.

"Діти допомагають мені, але я правда не дуже хороша в цьому, щоб сидіти вдома це може звучати банально, але якщо ви по - справжньому любите і намагаєтеся, той факт, що ваша яєчня підгоріла, зрештою не має значення", - чесно зізналася Джолі.

Також раніше ми писали, що знаменитий тандем Анджеліни Джолі і Джеймса Хейвена пройшов випробування славою, але не встояв проти особистої драми, після якої брат з сестрою не бачилися чотири роки. І ось вони з'явилися в один день і майже в одному місці.

Користувачі тут же відреагували:

"Її брат доказ тому що вона не робила собі губи, вони у неї від природи❤️; її розрив з рідним братом в 4 роки доводить, що їй плювати на сім'ю, отже її образ багатодітної люблячої мами-просто PR, їх пов'язує мало що; ідеальна жінка; як же вони схожі, відразу видно брат і сестра!; Жесть як схожі🤩 🤯 🤯 🤯; а яка у них була особиста драма?ну також можна це побачити на її дитячих фото".

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