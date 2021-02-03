Голливудская актриса Анджелина Джоли устроила дома неожиданную фотосессию

Несколько месяцев назад артистка стала главной героиней номера британского Vogue. Артистка также пригласила главного редактора издания к себе домой и снялась в модной фотосессии на фоне живописных видов своего сада. В Инстаграм на одном из аккаунтов, посвященному теме жизни звезд, появилась серия фото из памятной фотосессии. Анджелина позировала в привычных для себя образах и даже смогла покорить моложавым и пикантным видом.

Анджелина в ходе интервью заявила, что понимает, как нелегко современным детям, которые получают много давления, а также огромное количество информации, которую от нас скрывали ранее. Тем не менее, дети учатся жить в гармонии и с удовольствием общаются со сверстниками из разных стран.

Также звезда рассказала, что несмотря на то что она всегда желала быть многодетной мамой, она не умеет сидеть на месте, особенно дома.

«Дети помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом, чтобы сидеть дома Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения", - честно призналась Джоли.

Также ранее мы писали, что знаменитый тандем Анджелины Джоли и Джеймса Хейвена прошел испытание славой, но не устоял против личной драмы, после которой брат с сестрой не виделись четыре года. И вот они появились в один день и почти в одном месте.

Пользователи тут же отреагировали:

«Ее брат доказательство тому что она не делала себе губы, они у нее от природы ❤️; Ее разрыв с родным братом в 4 года доказывает, что ей плевать на семью, следовательно её образ многодетной любящей мамы - просто PR, их связывает мало что; Идеальная женщина; Как же они похожи, сразу видно брат и сестра!; Жесть как похожи 🤩🤯🤯🤯; А какая у них была личная драма?ну также можно это увидеть на ее детских фото».

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками