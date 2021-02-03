Голливудская актриса Анджелина Джоли устроила дома неожиданную фотосессию
Несколько месяцев назад артистка стала главной героиней номера британского Vogue. Артистка также пригласила главного редактора издания к себе домой и снялась в модной фотосессии на фоне живописных видов своего сада. В Инстаграм на одном из аккаунтов, посвященному теме жизни звезд, появилась серия фото из памятной фотосессии. Анджелина позировала в привычных для себя образах и даже смогла покорить моложавым и пикантным видом.
Анджелина в ходе интервью заявила, что понимает, как нелегко современным детям, которые получают много давления, а также огромное количество информации, которую от нас скрывали ранее. Тем не менее, дети учатся жить в гармонии и с удовольствием общаются со сверстниками из разных стран.
Также звезда рассказала, что несмотря на то что она всегда желала быть многодетной мамой, она не умеет сидеть на месте, особенно дома.
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«Дети помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом, чтобы сидеть дома Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения", - честно призналась Джоли.
Также ранее мы писали, что знаменитый тандем Анджелины Джоли и Джеймса Хейвена прошел испытание славой, но не устоял против личной драмы, после которой брат с сестрой не виделись четыре года. И вот они появились в один день и почти в одном месте.
Пользователи тут же отреагировали:
«Ее брат доказательство тому что она не делала себе губы, они у нее от природы ❤️; Ее разрыв с родным братом в 4 года доказывает, что ей плевать на семью, следовательно её образ многодетной любящей мамы - просто PR, их связывает мало что; Идеальная женщина; Как же они похожи, сразу видно брат и сестра!; Жесть как похожи 🤩🤯🤯🤯; А какая у них была личная драма?ну также можно это увидеть на ее детских фото».
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