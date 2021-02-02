Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко не перестає дивувати своїх вірних шанувальників

Новий знімок з актрисою з'явився у фанатському Instagram-акаунті.

Так, Валюха зі "Сватів" показала фанатам свого чотирилапого улюбленця, якого вона ніжно тримала в руках.

Незважаючи на те, що пес був здивований фотографу, знімок вийшов дуже зворушливим.

"У тварин немає зла, зради і ненависті. Це люди намагаються перекласти відповідальність за своїх демонів на тих, хто слабший, але бездоганніший, ніж вони", - йдеться у підписі до публікації.

"Моя улюблена актриса", " Танечка, ви маєте рацію, найвірніші і віддані. Без брехні і підлості, це сир наших улюблених Барбоскіних, кисок..", "Та я завжди вважаю,тварини людяніші за людей ,мої найкращі,Я їх обожнюю,у мене дві кішки,один Кіт, і собака Жорик", "ви ж наша улюблена дівчинка", "Вас я люблю, ви талантище", "згодна! Пішла вигулювати друга", " чим більше дізнаємося людей, тим більше подобаються собаки", " Тетяна, я сама волонтер. Обожнюю тварин", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Тетяна Кравченко зворушила серця публіки яскравим кадром з домашнім вихованцем - песиком породи Шпіц.

"Як би не було часом важко, посміхайтеся і сміливо йдіть вперед. Нехай посмішка живе не тільки на обличчі, але і в очах, і в серці, і в душі", - йдеться в підписі.

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