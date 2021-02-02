Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко не перестає дивувати своїх вірних шанувальників
Новий знімок з актрисою з'явився у фанатському Instagram-акаунті.
Так, Валюха зі "Сватів" показала фанатам свого чотирилапого улюбленця, якого вона ніжно тримала в руках.
Незважаючи на те, що пес був здивований фотографу, знімок вийшов дуже зворушливим.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка Ями з "Танців з зірками" опинилася на столі хірурга, проблеми почалися після пологів: "У мене..."
Закриті похорони стиліста Пугачової і Кіркорова, вчинок Примадонни всіх шокував: з'явилися фото
Зблідла "Холостячка" Мішина зізналася в проблемах зі здоров'ям: "Дуже паршиво…"
Дочка Кухар з "Танців з зірками" повторила трюки матері, в мережі ахнули: "Майбутня прима"
"У тварин немає зла, зради і ненависті. Це люди намагаються перекласти відповідальність за своїх демонів на тих, хто слабший, але бездоганніший, ніж вони", - йдеться у підписі до публікації.
"Моя улюблена актриса", " Танечка, ви маєте рацію, найвірніші і віддані. Без брехні і підлості, це сир наших улюблених Барбоскіних, кисок..", "Та я завжди вважаю,тварини людяніші за людей ,мої найкращі,Я їх обожнюю,у мене дві кішки,один Кіт, і собака Жорик", "ви ж наша улюблена дівчинка", "Вас я люблю, ви талантище", "згодна! Пішла вигулювати друга", " чим більше дізнаємося людей, тим більше подобаються собаки", " Тетяна, я сама волонтер. Обожнюю тварин", - написали фанати в коментарях.
Раніше ми розповідали, як Тетяна Кравченко зворушила серця публіки яскравим кадром з домашнім вихованцем - песиком породи Шпіц.
"Як би не було часом важко, посміхайтеся і сміливо йдіть вперед. Нехай посмішка живе не тільки на обличчі, але і в очах, і в серці, і в душі", - йдеться в підписі.
Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" несподівано облила брудом власного чоловіка
Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" приголомшила появою у вишиванці