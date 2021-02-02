Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко не перестает удивлять своих верных поклонников

Новый снимок с актрисой появился в фанатском Instagram-аккаунте.

Так, Валюха из "Сватов" показала фанатам своего четырехлапого любимчика, которого она нежно держала в руках.

Несмотря на то, что пес был удивлен фотографу, снимок получился очень трогательным.

"В животных нет зла, предательства и ненависти. Это люди пытаются переложить ответственность за своих демонов на тех, кто слабее, но безупречнее, чем они", - говорится в подписи к публикации.

"Моя любимая актриса", "Танечка, Вы правы, самые верные и преданные. Без лжи и подлости, Это сир наших любимых барбоскиных, кисок..", "Да я всегда считаю,животные человечнее людей,мои самые лучшие ,я их обожаю,у меня две кошки,один кот,и собака Жорик", "Вы же наша любимая девочка", "Вас я люблю,Вы талантище", "Согласна! Пошла выгуливать друга", "Чем больше узнаем людей, тем больше нравятся собаки", " Татьяна,я сама волонтёр. Обожаю животных", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Татьяна Кравченко растрогала сердца публики ярким кадром с домашним питомцем - песиком породы шпиц.

"Как бы ни было порой тяжело, улыбайтесь и смело идите вперед. Пусть улыбка живет не только на лице, но и в глазах, и в сердце, и в душе", - говорится в подписи.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" огорошила появлением в вышиванке