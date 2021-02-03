Астролог Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти найближчим часом



За словами фахівця, з 4 по 14 лютого з грошима пощастить чотирьом представникам зодіакального кола.

Козоріг



Вдалий період настане у вас у всіх життєвих сферах. За словами Глоби, особливу увагу Козерогам варто приділити саме фінансам, оскільки у вас є унікальний шанс примножити свій бюджет. Джерелом доходу стане нове викриття, яке крім грошового бонусу принесе і море емоцій.

Рак



Народженим під цим сузір'ям і зовсім не потрібно буде прикладати максимум зусиль для досягнення бажаних цілей. Астролог запевняє, що до 14 лютого ви відчуєте прихильність зірок у фінансовому плані, а грошова удача буде переслідувати раків ще дуже довго.

Лев

Ще одним щасливчиком першої половина лютого стануть Леви. Глоба запевняє, що представники цього знака Зодіаку зможуть відкрити особливість своєї професії або діяльності, якою вони займаються зараз. В результаті гроші до представників цього знака почнуть надходити з багатьох сторін.

Терези

Гроші водитися будуть і у народжених під цим сузір'ям. Астролог радить Терезам прислухатися до внутрішнього голосу, оскільки інтуїція стане для головним інструментом для досягнення бажаних цілей і швидкого збагачення. Глоба впевнений, що доля подарує Терезам унікальний шанс розбагатіти.

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