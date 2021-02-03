Астролог Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти найближчим часом
За словами фахівця, з 4 по 14 лютого з грошима пощастить чотирьом представникам зодіакального кола.
Козоріг
Вдалий період настане у вас у всіх життєвих сферах. За словами Глоби, особливу увагу Козерогам варто приділити саме фінансам, оскільки у вас є унікальний шанс примножити свій бюджет. Джерелом доходу стане нове викриття, яке крім грошового бонусу принесе і море емоцій.
Рак
Народженим під цим сузір'ям і зовсім не потрібно буде прикладати максимум зусиль для досягнення бажаних цілей. Астролог запевняє, що до 14 лютого ви відчуєте прихильність зірок у фінансовому плані, а грошова удача буде переслідувати раків ще дуже довго.
Лев
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Ще одним щасливчиком першої половина лютого стануть Леви. Глоба запевняє, що представники цього знака Зодіаку зможуть відкрити особливість своєї професії або діяльності, якою вони займаються зараз. В результаті гроші до представників цього знака почнуть надходити з багатьох сторін.
Терези
Гроші водитися будуть і у народжених під цим сузір'ям. Астролог радить Терезам прислухатися до внутрішнього голосу, оскільки інтуїція стане для головним інструментом для досягнення бажаних цілей і швидкого збагачення. Глоба впевнений, що доля подарує Терезам унікальний шанс розбагатіти.
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