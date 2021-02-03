Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в ближайшее время



По словам специалиста, с 4 по 14 февраля с деньгами повезет четырем представителям зодиакального круга.

Козерог



Удачный период наступит у вас во всех жизненных сферах. По словам Глобы, особое внимание Козерогам стоит уделить именно финансам, поскольку у вас есть уникальный шанс приумножить свой бюджет. Источником дохода станет новое уличение, которое кроме денежного бонуса принесет и море эмоций.

Рак



Рожденным под этим созвездиям и вовсе не нужно будет прикладывать максимум усилий для достижения желаемых целей. Астролог уверяет, что до 14 февраля вы ощутите благосклонность звезд в финансовом плане, а денежная удача будет преследовать Раков еще очень долго.

Лев

Еще одним счастливчиком первой половина февраля станут Львы. Глоба уверяет, что представители этого знака Зодиака смогут открыть особенность своей профессии или деятельности, которой они занимаются сейчас. В итоге деньги к представителям этого знака начнут поступать со многих сторон.

Весы

Деньги водиться будут и у рожденных под этим созвездием. Астролог советует Весам прислушиваться к внутреннему голосу, поскольку интуиция станет для главным инструментом для достижения желаемых целей и скорого обогащения. Глоба уверен, что судьба подарит Весам уникальный шанс разбогатеть.

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