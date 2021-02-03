У Рівненській області в ліцеї розгорівся скандал через те, що педагог відмовилася носити маску
Жінка продовжує ходити на уроки без маски і скаржиться, що її позиція доставляє в побуті багато проблем – їй не продають товари в магазинах і навіть не видають зарплату, повідомляє OBOZREVATEL.
Крім того, ще з 2010 року у неї в паспорті стоїть відмітка про те, що вона офіційно відмовилася від ідентифікаційного коду. Через особисті погляди у неї навіть немає банківської картки.
Наприкінці минулого року на вчительку були складені відразу вісім протоколів. Правда, суми стали менше, оскільки відбулися деякі зміни в постанові про штрафи за маски.
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Крім того, Тетеневой тепер відмовляють в обслуговуванні в магазині, де вона раніше по дорозі зі школи купувала продукти.
Сама Жанна Тетенева додає, що у неї бувають проблеми і в громадському транспорті: "Буває, що люди агресивно до мене ставляться. Але думаю, що на них тиснуть зверху, їх змушують. Також, як у нас в ліцеї".
Також вона зазначає, що скарг з боку батьків на неї нібито не було: "Я вирішила – і надягати маску не буду, скільки живу на землі. У нас є своя церква, у мене є однодумці, ми всі ходимо без масок. Їм теж буває важко, якщо вони на роботі, що ж поробиш", – вважає вчителька.
В обласній адміністрації кажуть, що будуть і далі домагатися, щоб вчителька носила захисну маску.
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