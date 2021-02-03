В Ривненской области в лицее разгорелся скандал из-за того, что педагог отказалась носить маску

Женщина продолжает ходить на уроки без маски и жалуется, что ее позиция доставляет в быту много проблем – ей не продают товары в магазинах и даже не выдают зарплату, сообщает OBOZREVATEL.

Кроме того, еще с 2010 года у нее в паспорте стоит отметка о том, что она официально отказалась от идентификационного кода. Из-за личных взглядов у нее даже нет банковской карточки.

В конце прошлого года на учительницу были составлены сразу восемь протоколов. Правда, суммы стали меньше, поскольку произошли некоторые изменения в постановлении о штрафах за маски.

Кроме того, Тетеневой теперь отказывают в обслуживании в магазине, где она раньше по дороге со школы покупала продукты.

Сама Жанна Тетенева добавляет, что у нее бывают проблемы и в общественном транспорте: "Бывает, что люди агрессивно ко мне относятся. Но думаю, что на них давят сверху, их заставляют. Также, как у нас в лицее".

Также она отмечает, что жалоб со стороны родителей на нее якобы не было: "Я решила – и надевать маску не буду, сколько живу на земле. У нас есть своя церковь, у меня есть единомышленники, мы все ходим без масок. Им тоже бывает тяжело, если они на работе, что ж поделать", – считает учительница.

В областной администрации говорят, что будут и далее добиваться, чтобы учительница носила защитную маску.



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