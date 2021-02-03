У місті Первомайськ Миколаївської області підпалили ТЦ "Епіцентр"
Тепер чоловікові, який це зробив, загрожує довічне позбавлення волі. Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України.
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет на сторінці у Facebook.
Зловмисником виявився 37-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Дії чоловіка кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство.
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"За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі. На місці пожежі в даний час поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок", - заявив Шайхет.
Варто відзначити, що палій торгового центру "Епіцентр" в Первомайську може бути психічно хворим. Він заявив, що пішов на злочин, щоб помститися директору мережі "за знущання над людьми".
Чоловік неодноразово знімав ролики, в яких називав себе "ангелом смерті". Як доказ цього українець показував родиму пляму на нозі.
Причину підпалу затриманий пояснив поліцейським. Судячи зі слів чоловіка, у нього неприязні стосунки з директором або власником торгового центру.
Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.
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