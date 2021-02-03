У місті Первомайськ Миколаївської області підпалили ТЦ "Епіцентр"

Тепер чоловікові, який це зробив, загрожує довічне позбавлення волі. Наразі його затримано в порядку статті 208 КПК України.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет на сторінці у Facebook.

Зловмисником виявився 37-річний чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Дії чоловіка кваліфікували як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство.

"За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі. На місці пожежі в даний час поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок", - заявив Шайхет.

Варто відзначити, що палій торгового центру "Епіцентр" в Первомайську може бути психічно хворим. Він заявив, що пішов на злочин, щоб помститися директору мережі "за знущання над людьми".

Чоловік неодноразово знімав ролики, в яких називав себе "ангелом смерті". Як доказ цього українець показував родиму пляму на нозі.

Причину підпалу затриманий пояснив поліцейським. Судячи зі слів чоловіка, у нього неприязні стосунки з директором або власником торгового центру.

Нагадаємо, що масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри.

Як повідомляла Politeka, всплили нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету.

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