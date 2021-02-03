В городе Первомайск Николаевской области подожгли ТЦ "Эпицентр"
Теперь мужчине, который это сделал, грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на странице в Facebook.
Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.
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"За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы. На месте пожара в настоящее время полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - заявил Шайхет.
Стоит отметить, что вероятный поджигатель торгового центра "Эпицентр" в Первомайске может быть психически больным. Он заявил, что пошел на преступление, чтобы отомстить директору сети "за издевательство над людьми".
Мужчина неоднократно снимал ролики, в которых называл себя "ангелом смерти". Как доказательство этого украинец показывал родимое пятно на ноге.
Причину поджога задержанный пояснил полицейским. Судя по словам мужчины, у него неприязненные отношения с директором или владельцем торгового центра.
Напомним, что масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры.
Как сообщала Politeka, всплыли новые кадры пожара в "Эпицентре": поджигатель "вырубил" охранников супермаркета.
Также Politeka писала, что люди оказались в огненном плену масштабного пожара, кадры трагедии.