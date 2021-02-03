У парочки зав'язався роман ще під час першого локдауну в березні

Так, У Вінницькій області в Калинівському районі розгорівся інтим-скандал. 30-річну вчительку старших класів застукали під час любовних утіх з 11-класником.

Про це повідомляє "33 канал".

Викладач біології Оксана після закінчення школи поїхала до Києва і у неї були стосунки з чоловіком, старшим за неї. Він забезпечував її, але потім вони розлучилися і вона повернулася в рідне село. На батьківщині вона зустріла немолодого директора школи і вже через деякий час вони зіграли весілля.

Раптом люди помітили, що вчительку додому підвозить один зі старшокласників. А вечорами вона ходить в місцевий клуб. У селі вже всі зрозуміли, що у неї роман з одним з учнів. Селяни пліткували страшно, але директор в це відмовлявся вірити.

Як виявилося, старшокласник-мажор і їздить до школи на подарованій батьком машині. На ровесниць він увагу не звертав, а вчителька йому сподобалася.

Застукали парочку "на гарячому" в кабінеті біології. Директору доповіли завучі, але він не хотів вірити. Хоча після побаченого сумнівів не залишилося. Він сам побачив оголену дружину на руках у школяра.

Оксана просила вибачення у чоловіка і плакала, але він прийняв рішення і вигнав її з дому. Після розставанням зі старшокласником вона стала коханкою його батька. Зі школи вчителька пішла зі скандалом і влаштувалася на ферму батька "мажора" секретаркою.

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