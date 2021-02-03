У парочки завязался роман еще во время первого локдауна в марте

Так, в Винницкой области в Калиновском районе разгорелся интим-скандал. 30-летнюю учительницу старших классов застукали во время любовных утех с 11-классником.

Об этом сообщает "33 канал".

Преподаватель биологии Оксана после окончания школы уехала в Киев и у нее были отношения с мужчиной, старше ее. Он обеспечивал ее, но потом они расстались и она вернулась в родное село. На родине она встретила немолодого директора школы и уже спустя время они сыграли свадьбу.

Вдруг люди заметили, что учительницу домой подвозит один из старшеклассников. А по вечерам она ходит в местный клуб. В селе уже все поняли, что у нее роман с одним из учеников. Селяне сплетничали страшно, но директор в это отказывался верить.

Как оказалось, старшеклассник - мажор и ездит в школу на подаренной отцом машине. На сверстниц он внимание не обращал, а учительница ему приглянулась.

Застукали парочку "на горячем" в кабинете биологии. Директору доложили завучи, но он не хотел верить. Но после увиденного сомнений не осталось. Он сам увидел обнаженную жену на руках у школьника.

Оксана просила прощения у мужа и плакала, но он принял решение и выгнал ее из дому. После расставания со старшеклассником она стала любовницей его отца. Из школы учительница ушла со скандалом и устроилась на ферму отца "мажора" секретаршей.

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