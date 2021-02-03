Українське містечко гуде від шкільного скандалу
Перед уроком фізкультури в Херсонській області в одній зі шкіл Бериславського району побилися двоє 11-річних однокласників.
Про це передають у ГУНП Херсонської області.
Потерпілий прийшов додому і поскаржився матері на цькування, вона не стала зволікати і зателефонувала в поліцію. Поліцейський перевірив інформацію, поспілкувався з учнями та педагогами. В ході слідства стало відомо, що дитина дійсно потрапила під булінг іншого учня.
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З'ясувалося, що хлопчика систематично ображав однокласник. Це згодом підтвердили учні класу. А вчителі пояснили, що буллер агресивно поводиться з усіма дітьми, на зауваження вчителів і матері не реагує, жінка не може вплинути на сина.
Він постійно словесно принижував однокласника, скидав його речі з парти, штовхав і погрожував побити. На його матір склали адміністративний протокол за булінг. З хлопчиком провели профілактичну роботу. Після розгляду справи в суді мама кривдника повинна заплатити штраф.
Також раніше повідомлялося, що кричущий випадок стався в Кропивницькому, багатодітній матері Вікторії Мумізі пригрозили, що її дитина-другокласник, залишиться без подарунка на День святого Миколая, якщо вона не заплатить борг по зборах до фонду класу.
Нагадаємо, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.
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