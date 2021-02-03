Украинский городок гудит от школьного скандала
Перед уроком физкультуры в Херсонской области в одной из школ Бериславского района подрались двое 11-летних одноклассников.
Об этом сообщили в ГУНП Херсонской области.
Пострадавший пришел домой и пожаловался матери на травлю, она не стала медлить и позвонила в полицию. Полицейский проверил информацию, пообщался с учениками и педагогами. В ходе следствия стало известно, что ребенок действительно попал под буллинг другого ученика.
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Выяснилось, что мальчика систематически оскорблял одноклассник. Это впоследствии подтвердили ученики класса. А учителя объяснили, что буллер агрессивно ведет себя со всеми детьми, на замечания учителей и матери не реагирует, женщина не может повлиять на сына.
Он постоянно словесно унижал одноклассника, сбрасывал его вещи с парты, толкал и угрожал избить. На его мать составили административный протокол за буллинг. С мальчиком провели профилактическую работу. После рассмотрения дела в суде мама обидчика должна заплатить штраф.
Также ранее сообщалось, что вопиющий случай произошел в Кропивницком, многодетной матери Виктории Мумиге пригрозили, что ее ребенок-второклассник, останется без подарка на День святого Николая, если она не заплатит долг по сборам в фонд класса.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
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