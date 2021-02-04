Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, похвалилася відпочинком на березі

Спокусниця демонструє свої форми, які у неї з'явилися після кількох пластичних операцій, пише Politeka.net. Зараз зірка відпочиває на березі Червоного моря, і практично кожен день викладає знімки в маленьких купальниках.

Цього разу модель записала сторі, позуючи на березі. Олена лягла на пісок, ледь не виваливши пишний бюст шостого розміру з крихітного бікіні.

Для додачі образу більше пікантності, модель приспустила з плечей бретельки.

Зірка зняла не тільки великі груди, але і пружні сідниці, що випирають з маленьких трусиків на тонкій лямці. А засмага зробила так, що Олена виглядала як шоколадка.

Олена підняла забруднені в піску ніжки і грайливо виставила язик в камеру.

Кадри були опубліковані в сторіс, тому не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Однак варто відзначити, що інші пости знаменитості збирають масу лайків і коментарів за кілька днів.

Раніше ми писали, що Олена Омович народилася 22 листопада 1994 року. У 2013 році модель стала набирати популярність в Інстаграм.

Відомо, що Омович робила ринопластику, збільшила губи, груди і сідниці. Вона охоче ділиться з підписниками подробицями пластичних операцій і косметичних процедур. Зірка ділилася всією інформацією про процес відновлення.

Основною аудиторією моделі стали дівчата, які з інтересом стежать за її трансформаціями і пишуть захоплені коментарі з приводу стилю.

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