Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась отдыхом на берегу
Соблазнительница демонстрирует свои формы, которые у нее появились после нескольких пластических операций, пишет Politeka.net. Сейчас звезда отдыхает на берегу Красного моря, и практически каждый день выкладывает снимки в маленьких купальниках.
В этот раз модель записала стори, позируя на берегу. Алена легла на песок, едва не вывалив пышный бюст шестого размера из крохотного бикини.
Для придачи образу больше пикантности, модель приспустила с плеч бретельки.
Звезда сняла не только большую грудь, но и упругие ягодицы, выпирающие из маленьких трусиков на тонкой лямке. А загар сделал так, что Алена выглядела как шоколадка.
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Алена приподняла испачканные в песке ножки и игриво выставила язык в камеру.
Кадры были опубликованы в сторис, поэтому не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Однако стоит отметить, что другие посты знаменитости собирают массу лайков и комментариев за несколько дней.
Ранее мы писали, что Алена Омович родилась 22 ноября 1994 года. В 2013 году модель стала набирать популярность в Инстаграм.
Известно, что Омович делала ринопластику, увеличила губы, грудь и ягодицы. Она охотно делится с подписчиками подробностями пластических операций и косметических процедур. Звезда делилась всей информацией о процессе восстановления.
Основной аудиторией модели стали девушки, которые с интересом следят за ее трансформациями и пишут восторженные комментарии по поводу стиля.
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