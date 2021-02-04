Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась отдыхом на берегу

Соблазнительница демонстрирует свои формы, которые у нее появились после нескольких пластических операций, пишет Politeka.net. Сейчас звезда отдыхает на берегу Красного моря, и практически каждый день выкладывает снимки в маленьких купальниках.

В этот раз модель записала стори, позируя на берегу. Алена легла на песок, едва не вывалив пышный бюст шестого размера из крохотного бикини.

Для придачи образу больше пикантности, модель приспустила с плеч бретельки.

Звезда сняла не только большую грудь, но и упругие ягодицы, выпирающие из маленьких трусиков на тонкой лямке. А загар сделал так, что Алена выглядела как шоколадка.

Алена приподняла испачканные в песке ножки и игриво выставила язык в камеру.

Кадры были опубликованы в сторис, поэтому не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Однако стоит отметить, что другие посты знаменитости собирают массу лайков и комментариев за несколько дней.

Ранее мы писали, что Алена Омович родилась 22 ноября 1994 года. В 2013 году модель стала набирать популярность в Инстаграм.

Известно, что Омович делала ринопластику, увеличила губы, грудь и ягодицы. Она охотно делится с подписчиками подробностями пластических операций и косметических процедур. Звезда делилась всей информацией о процессе восстановления.

Основной аудиторией модели стали девушки, которые с интересом следят за ее трансформациями и пишут восторженные комментарии по поводу стиля.

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