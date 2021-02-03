Спадкоємиця Кузьми Скрябіна Барбара змогла перемогти важку недугу після того, як її консультували іноземні медики

Відверте зізнання з'явилося в особистому мікроблозі дівчини в Instagram.

За словами Барбари Кузьменко, вона з самого дитинства мріяла стати доктором, і протягом 7 років страждала від акне.

"Я мріяла побороти цю проблему і стати дерматологом, щоб допомагати людям", - підкреслила дочка Кузьми Скрябіна.

За сім років дівчина змінила кількох лікарів і їй довелося пройти через десятки не надто приємних процедур, а препарати давали тільки погіршення.

"Чого тільки не було призначено мені: переливання крові, бовтанки, дігтярне мило, антибіотики, гомеопатія, травматичні чистки раз на тиждень і безліч інших препаратів, які давали тільки погіршення. Моя 1 ступінь акне за роки перетворилася на 3. У 2014 тато відвіз мене до дерматолога в Прагу і через рік, я вилікувалася від акне із застосуванням правильних протоколів і паралельним лікуванням гінеколога", - продовжила Барбара.

З особистого досвіду дівчина знає, що проблемна шкіра викликає у людей невпевненість і поганий настрій, тому вона вирішила стати професійним дерматологом, щоб допомагати іншим українцям.

"З нетерпінням чекаю Вас на першу консультацію", - додала дочка Кузьми Скрябіна і доповнила публікацію фотографією зі своїм дипломом.

Користувачам сподобалася відверта публікація Барбари Кузьменко і вони побажали дочці легендарного музиканта успіхів у нелегкій роботі.

Нагадавши, дочка Кузьми Скрябіна виросла і захоплює незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя.

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