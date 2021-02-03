Наследница Кузьмы Скрябина Барбара смогла победить тяжелый недуг после того, как ее консультировали иностранные медики
Откровенное признание появилось в личном микроблоге девушки в Instagram.
По словам Барбары Кузьменко, она с самого детства мечтала стать доктором, и на протяжении 7 лет страдала от акнэ.
"Я мечтала побороть эту проблему и стать дерматологом, чтобы помогать людям", - подчеркнула дочь Кузьмы Скрябина.
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За семь лет девушка сменила нескольких врачей и ей довелось пройти через десятки не слишком приятных процедур, а препараты давали только ухудшение.
"Чего только не было назначено мне: переливание крови, болтушки, дегтярное мыло, антибиотики, гомеопатия , травматические чистки раз в неделю и множество других препаратов, которые давали только ухудшения. Моя 1 степень акне за года превратилась в 3. В 2014 папа отвез меня к дерматологу в Прагу и спустя год, я излечилась от акне с применением правильных протоколов и параллельным лечением гинеколога", - продолжила Барбара.
Из личного опыта девушка знает, что проблемная кожа вызывает у людей неуверенность и плохое настроение, поэтому она решила стать профессиональным дерматологом, чтобы помогать другим украинцам.
"С нетерпением, жду Вас на первую консультацию", - добавила дочь Кузьмы Скрябина и дополнила публикацию фотографией со своим дипломом.
Пользователям понравилась откровенная публикация Барбары Кузьменко и они пожелали дочери легендарного музыканта успехов в нелегкой работе.
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