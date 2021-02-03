У Кременчуці Полтавської області дівчина налякала людей своєю неадекватною поведінкою
Роздягнена дівчина поблизу дитячого майданчика орудувала ножем і боролася з невидимим суперником у вигляді дошки.
Відео дивної поведінки городянки виклали в Телеграм-каналі Х * вий Кременчук.
Зокрема, у Кременчуці Полтавської області дівчина налякала людей. Вона поводилася неадекватно, тикала дошку ножем у дворі багатоповерхівки і кричала.
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Автори відео повідомили, що очевидці викликали швидку і дівчину забрали в медустанову.
Користувачі Мережі прокоментували побачене і припустили, що дівчина перебувала під дією наркотиків. Деякі намагалися жартувати про те, що бачили.
"Може у неї тренування? Бої на ножах. Може вона в спецназ готується! Вона взагалі не зрозуміла, якого біса її в швидку заштовхали", "це техніка безконтактного бою з невидимим суперником", "Шкода дівчину", "серйозно накрило".
Також раніше повідомлялося, що в селищі Холодна Балка Одеської області чоловік зловив сусідську собаку породи Хаскі, побив її, а потім захотів повісити.
Небайдужі люди відібрали у неадеквата тварину і доставили у важкому стані у ветеринарну клініку. Собаку довелося ввести в штучну кому. У неї проломлений череп і перелом щелепи.
Нагадаємо, що неадекват відкрив стрілянину посеред вулиці, є потерпілий.
Як повідомляла Politeka, чоловік забрав життя у мами-бабусі, до цього розправився з рідним батьком,
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