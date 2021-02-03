В Кременчуге Полтавской области девушка напугала людей своим неадекватным поведением
Раздетая девушка вблизи детской площадки орудовала ножом и боролась с невидимым соперником в виде доски.
Видео странного поведения горожанки выложили в Телеграмм-канале Х*вый Кременчуг.
В частности, в Кременчуге Полтавской области девушка напугала людей. Она вела себя неадекватно, тыкала доску ножом во дворе многоэтажки и кричала.
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Авторы видео сообщили, что очевидцы вызвали скорую и девушку забрали в медучреждение.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное и предположили, что девушка находилась под действием наркотиков. Некоторые пытались шутить о том, что видели.
"Может у нее тренировки? Бои на ножах. Может она в спецназ готовится! Она вообще не поняла, какого черта ее в скорую затолкали", "Это техника бесконтактного боя с невидимым соперником", "Жаль девушку", "Серьёзно накрыло".
Также ранее сообщалось, что в поселке Холодная Балка Одесской области мужчина поймал соседскую собаку породы Хаски, избил ее, а потом захотел повесить.
Неравнодушные люди отобрали у неадеквата животное и доставили в тяжёлом состоянии в ветеринарную клинику. Собаку пришлось ввести в искусственную кому. У нее проломлен череп и перелом челюсти.
Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший.
Как сообщала Politeka, мужчина забрал жизнь у мамы-старушки, до этого расправился с родным отцом.
Также Politeka писала, неадекват схватился за меч и устроил дебош в Одессе, кадры.