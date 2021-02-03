В Кременчуге Полтавской области девушка напугала людей своим неадекватным поведением

Раздетая девушка вблизи детской площадки орудовала ножом и боролась с невидимым соперником в виде доски.

Видео странного поведения горожанки выложили в Телеграмм-канале Х*вый Кременчуг.

В частности, в Кременчуге Полтавской области девушка напугала людей. Она вела себя неадекватно, тыкала доску ножом во дворе многоэтажки и кричала.

Авторы видео сообщили, что очевидцы вызвали скорую и девушку забрали в медучреждение.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное и предположили, что девушка находилась под действием наркотиков. Некоторые пытались шутить о том, что видели.

"Может у нее тренировки? Бои на ножах. Может она в спецназ готовится! Она вообще не поняла, какого черта ее в скорую затолкали", "Это техника бесконтактного боя с невидимым соперником", "Жаль девушку", "Серьёзно накрыло".

Также ранее сообщалось, что в поселке Холодная Балка Одесской области мужчина поймал соседскую собаку породы Хаски, избил ее, а потом захотел повесить.

Неравнодушные люди отобрали у неадеквата животное и доставили в тяжёлом состоянии в ветеринарную клинику. Собаку пришлось ввести в искусственную кому. У нее проломлен череп и перелом челюсти.

Напомним, что неадекват открыл стрельбу посреди улицы, есть пострадавший.

Как сообщала Politeka, мужчина забрал жизнь у мамы-старушки, до этого расправился с родным отцом.

Также Politeka писала, неадекват схватился за меч и устроил дебош в Одессе, кадры.