Скандальний критик і колишній суддя "Х-Фактор" Сергій Сосєдов показав, в якій квартирі живе

Фотографію він опублікував у своєму особистому Instagram.

Раніше Сергій Сосєдов розповів, що живе дуже скромно в Москві завдяки своєму "радянському загартуванню".

Екс-суддя шоу "Х-фактор" також розповідав, він би не відмовився від розкішної квартири в Москві, якби "вона йому впала з неба безкоштовно", а зараз він ділить нерухомість зі своєю мамою.

У своєму Instagram-акаунті Сергій Сосєдов вирішив подякувати шанувальникам за підтримку після ефіру на російському каналі і випадково засвітив свою скромну квартиру.

"Дорогі друзі! Дякую всім Вам за колосальну увагу і любов, якими ви обдарували мене під час і після нашої бесіди з Оленою Хангою. Спасибі за настільки щедрі компліменти і оцінки. Читав з неймовірним інтересом і захопленням. Сподіваюся, до нових зустрічей і подій. Будьте завжди здорові і щасливі!",- підписав Сергій Сосєдов фото в своєму Instagram, засвітивши пожухлі штори і "румунську стінку", яка користувалася популярністю в СРСР через великий дефіцит.

Шанувальники також залишили під публікацією десятки коментарів з підтримкою.

"Сергій! Залишайся самим собою! Здоров'я!", "Єдиний критик, якого цікаво слухати. Який не боїться говорить правду", " Сергій, завжди із задоволенням дивлюся ефіри з вашою участю! Всіх благ вам!Ви-один з небагатьох, хто говорить правду", " Сергій, ви найкращий! обажаю вас дуже багато років!здоров'я і щастя вам!", "Дуже рада вас бачити тут, дуже поважаю вас", " триразове Ура Сергію! З нетерпінням, потираючи ручки, чекаємо ваших цікавих історій та ефірів! Добре, що ви тепер є в Instagram", "будемо чекати нових зустрічей", - написали вони в коментарях.

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