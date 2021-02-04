Молодий тато один виховує доньок-близнят Аню і Карину після смерті дружини
Мама дівчаток загинула під час пологів. Після цього чоловікові рідні радили віддати дітей в дитбудинок, але він не став цього робити і вирішив сам займатися вихованням дівчаток.
Про це розповіли на сторінці "Текстова сторінка" в Facebook.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Скільки Бог дасть": 37-річна українка народила 15-го малюка і не збирається зупинятися
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Окружну в Києві затягнуло чорним димом, видимість нульова: перші кадри з місця НП
Тіна Кароль проговорилася, що у неї насправді було з Даном Баланом: "Я ще не відійшла..."
Після цього чоловік припинив спілкуватися з рідними і повністю віддає себе дітям.
"Олексій перестав спілкуватися з ріднею і ростить маляток, не просячи ні в кого допомоги... Такий батько заслуговує на похвалу. Нехай Господь його і дівчат благословляє" - додали в публікації.
Користувачі Мережі захопилися батьком, висловлюючи свою підтримку Олексію і його маленьким дівчаткам.
"Таких батьків дуже мало. Батько з великої літери", "ви чудова справжня людина і незамінний батько для своїх дівчаток", " Дай Бог здоров'я Вашим дітям!!! Життя триває, тримайтеся ви сильний і дуже щасливий батько!", "Щастя і здоров'я на багато років. Молодець", " Молодець! Про такого батька можна тільки мріяти".
Також раніше повідомлялося, що ветеран АТО виховує поодинці шістьох дітей.
Михайло Усар з Тернопільщини проходив службу на Донбасі, проте кинув її після того, як дізнався про смерть дружини. Зараз він виховує 4 синів і 2 дочок. Чоловік допомагає дітям вчити уроки, готує їжу і грає з ними.
Нагадаємо, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.
Раніше Politeka писала, що в елітній школі Дніпра учениці пробили голову, гримить скандал.
Як повідомляла Politeka, вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою, розгорівся скандал.