Молодий тато один виховує доньок-близнят Аню і Карину після смерті дружини

Мама дівчаток загинула під час пологів. Після цього чоловікові рідні радили віддати дітей в дитбудинок, але він не став цього робити і вирішив сам займатися вихованням дівчаток.

Про це розповіли на сторінці "Текстова сторінка" в Facebook.

Після цього чоловік припинив спілкуватися з рідними і повністю віддає себе дітям.

"Олексій перестав спілкуватися з ріднею і ростить маляток, не просячи ні в кого допомоги... Такий батько заслуговує на похвалу. Нехай Господь його і дівчат благословляє" - додали в публікації.

Користувачі Мережі захопилися батьком, висловлюючи свою підтримку Олексію і його маленьким дівчаткам.

"Таких батьків дуже мало. Батько з великої літери", "ви чудова справжня людина і незамінний батько для своїх дівчаток", " Дай Бог здоров'я Вашим дітям!!! Життя триває, тримайтеся ви сильний і дуже щасливий батько!", "Щастя і здоров'я на багато років. Молодець", " Молодець! Про такого батька можна тільки мріяти".

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Михайло Усар з Тернопільщини проходив службу на Донбасі, проте кинув її після того, як дізнався про смерть дружини. Зараз він виховує 4 синів і 2 дочок. Чоловік допомагає дітям вчити уроки, готує їжу і грає з ними.

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