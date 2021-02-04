Молодой папа один воспитывает дочерей-близняшек Аню и Карину после смерти жены

Мама девочек погибла во время родов. После этого мужчине родные советовали отдать детей в детдом, но он не стал этого делать и решил сам заниматься воспитанием девочек.

Об этом рассказали на странице "Текстова сторінка" в Facebook.

После этого мужчина прекратил общаться с родными и полностью отдает себя детям.

"Алексей перестал общаться с родней и растит малышек, не прося ни у кого помощи... Такой отец заслуживает похвалу. Пусть Господь его и девушек благословляет" - добавили в публикации.

Пользователи сети восхитились отцом, высказывая свою поддержку Алексею и его маленьким девочкам.

"Таких родителей очень мало. Отец с большой буквы", "Вы замечательный настоящий человек и незаменимый отец для своих девочек", "Дай Бог здоровья Вашим детям!!! Жизнь продолжается, держитесь вы сильный и очень счастливый отец!", "Счастья и здоровья на много лет. Молодец", "Молодец! О таком отце можно только мечтать".

Также ранее сообщалось, что ветеран АТО воспитывает в одиночку шестерых детей.

Михаил Усар с Тернопольщины проходил службу на Донбассе, однако бросил ее после того, как узнал о смерти жены. Сейчас он воспитывает 4 сыновей и 2 дочерей. Мужчина помогает детям учить уроки, готовит еду и играет с ними.

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