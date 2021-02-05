Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла чорну сукню з глибоким декольте

Кілька днів тому Демі Роуз вирушила разом з подругами відпочивати на Ібіцу, звідки ділилася яскравими і стильними фото, а також змогла здивувати власними перетвореннями. Наприклад, Демі вирушила вранці на прогулянку в сміливому вбранні з глибоким декольте.

Оскільки Роуз володарка бюста шостого розміру, вона ледь змогла прикрити форми.

Сама сукня на тонких лямках не приховала груди Демі, чим вона із задоволенням похвалилася в сторі і всіляко крутилася перед камерою. Примітно, що в шкільні роки такого Демі собі дозволити не могла, адже вважала, що її фігура повинна бути, як у моделей і відповідати їх стандартам.

Спроби скинути зайві провалилися, але Роуз зрозуміла, що з такою фігурою може бути набагато популярніше, ніж якби вона була худою. Тепер нерідко дівчину звинувачують у зайвій відвертості перед публікою.

Демі намагається якомога частіше зволожувати шкіру, користується постійно поживними маслами і завжди турбується про свої шатеністих локони. А для золотистого засмаги дівчина відвідує пляж вечорами, уникаючи занадто сильного впливу сонячних променів на шкіру.

Як видно на фото, виглядає модель і правда дуже привабливо, про що і пишуть шанувальники під фото.

"Як красиво; твій першокласний спокусник; ти майже взяла мене такими вигинами; Красиво 😘; ти богиня моя любов; хороша фігура; як круто з красивої жінки; місячна принцеса; треба віддати належне, там, де належить, ти приголомшлива😍 😘 💪; чудово😘; не земна краса; ти така ідеальна, Боже; я теж так відпочиваю; яка красива дама, як інопланетянка в білому😘».

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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