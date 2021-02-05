Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила черное платье с глубоким декольте
Несколько дней назад Деми Роуз отправилась вместе с подругами отдыхать на Ибицу, откуда делилась яркими и стильными фото, а также смогла удивить собственными преображениями. К примеру, Деми отправилась утром на прогулку в смелом наряде с глубоким декольте.
Поскольку Роуз обладательница бюста шестого размера, она едва смогла прикрыть формы.
Само платье на тонких лямках не скрыло грудь Деми, чем она с удовольствием похвасталась в Стори и всячески крутилась перед камерой. Примечательно, что в школьные годы такого Деми себе позволить не могла, ведь считала, что ее фигура должна быть, как у моделей и соответствовать их стандартам.
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Попытки сбросить лишние провалились, но Роуз поняла, что с такой фигурой может быть гораздо популярнее, чем если бы она была худой. Теперь нередко девушку обвиняют в излишней откровенности перед публикой.
Деми старается как можно чаще увлажнять кожу, пользуется постоянно питательными маслами и всегда беспокоится о своих шатенистых локонах. А для золотистого загара девушка посещает пляж по вечерам, избегая слишком сильного влияния солнечных лучей на кожу.
Как видно на фото, выглядит модель и правда очень привлекательно, о чем и пишут поклонники под фото.
«Как красиво; твой первоклассный соблазнитель; Ты почти взяла меня такими изгибами; Красиво 😘; Ты богиня моя любовь; Хорошая фигура; Как круто из красивой женщины; Лунная принцесса; надо отдать должное, там, где полагается, ты потрясающая 😍😘💪; Великолепно 😘; Не земная красота; Ты такая идеальная, боже; Я тоже так отдыхаю; Какая красивая дама, как инопланетянка в белом😘».
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике