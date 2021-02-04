Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розкрила таємницю особистого життя після розлучення з Піттом

Спеціально британського Vogue Джолі вперше за довгий час дала повне і досить особисте інтерв'ю. Також зірка зустрілася вдома з головним редактором журналу і влаштувала у власному дворі незвичайну і чуттєву зйомку.

В ході інтерв'ю зірка заявила, що у неї був дійсно складний період після розлучення, але незважаючи на все, вона вирішила жити біля колишнього чоловіка заради дітей.

"Заради дітей я хотіла, щоб їх батько був поруч. Найбільше мені подобається, що тут є багато стежок і місць, де можна прогулятися і подумати. тепер мій біль вщухає, хоч рани ще не зажили", - розповіла Джолі. Також вона підкреслила, що останні роки кар'єри були для неї складні і навіть непростими, але вона продовжує заліковувати рани сім'ї тепер вони всі поступово зближуються і починають розуміти один одного. ⠀

У фотосесії ж Джолі постала в лаконічних образах, але навіть так їй вдалося розбурхати своєю красою.

Також Анджеліна в ході інтерв'ю заявила, що розуміє, як нелегко сучасним дітям, які отримують багато тиску, а також величезну кількість інформації, яку від нас приховували раніше. Проте, діти вчаться жити в гармонії і з задоволенням спілкуються з однолітками з різних країн.

Також зірка розповіла, що незважаючи на те що вона завжди бажала бути багатодітною мамою, вона не вміє сидіти на місці, особливо вдома.

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