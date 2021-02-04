Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла тайну личной жизни после развода с Питтом

Специально британского Vogue Джоли впервые за долгое время дала полное и довольно личное интервью. Также звезда встретилась дома с главным редактором журнала и устроила в собственном дворе необычную и чувственную съемку.

В ходе интервью звезда заявила, что у нее был действительно сложный период после развода, но несмотря на все, она решила жить возле бывшего мужа ради детей.

«Ради детей я хотела, чтобы их отец был рядом. Больше всего мне нравится, что здесь есть много тропинок и мест, где можно прогуляться и подумать. теперь моя боль утихает, хоть раны еще не зажили», - рассказала Джоли. Также она подчеркнула, что последние года карьеры были для нее сложны и даже непростыми, но она продолжает залечивать раны семьи теперь они все постепенно сближаются и начинают понимать друг друга. ⠀

В фотосессии же Джоли предстала в лаконичных образах, но даже так ей удалось взбудоражить своей красотой.

Также Анджелина в ходе интервью заявила, что понимает, как нелегко современным детям, которые получают много давления, а также огромное количество информации, которую от нас скрывали ранее. Тем не менее, дети учатся жить в гармонии и с удовольствием общаются со сверстниками из разных стран.

Также звезда рассказала, что несмотря на то что она всегда желала быть многодетной мамой, она не умеет сидеть на месте, особенно дома.

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