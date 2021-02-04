Починаюча модель Діва Кассель взяла участь у зйомках для обкладинки відомого журналу

Вдруге 16-річна дочка відомої супермоделі Моніки Беллуччі і Венсана Касселя прикрасила обкладинку популярного журналу Elle. Юна діва Кассель знялася для обкладинки в новому іміджі і новина про вихід випуску глянцевого видання не змогла залишити фанатів байдужими.

Похвалити дочку вирішила і зіркова мама, яка показала фото з обкладинки у себе на сторінці в Instagram.

"Ще одна прекрасна зйомка моєї Діви" - підписала кадр Моніка.

Варто відзначити, що молода дівчина вже працює з модельним агентством, де також перебуває її мама. На обкладинці Діва позує в наряді з нової колекції модного будинку Прада. Варто відзначити, що діва вже рекламувала і інші популярні бренди.

Стильний наряд, природна краса і холодний образ вразили мережу:

"Горда мама, вона красива, благослови Бог; неймовірна краса💗; Діва прекрасна👍; більше Татова дочка 👍; смачна обкладинка 😋; піднесене !!!; Ваша дочка моя любов; вона виглядає дуже шикарно, о чень гарний гардероб❣; дуже красива ♥ ️ ♥ ️; вона чудова !!! ❤️ Bellissima !!!!! Перфетта ❤; така красива❤️".

З самого початку появи дівчини на публіці, навколишнє почали помічати особливу привабливість майбутньої моделі, яка цілком може перевершити зоряну маму.

Ім'я Діва носить індійське походження, а саме слово позначає Божественна істота в індуїзмі. Проте Моніка заявила, що коли вона називала дочку Діва, то не знала про індійське походження імені, але вважає цей збіг привабливим.

Молода красуня тим часом стає все популярнішою в мережі завдяки своїй зовнішності.

Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:»Вся в матір".

Також Politeka писала, що Діва Кассель блиснула пишними принадами на пляжі: Моніка може пишатися