Начинающая модель Дева Кассель приняла участие в съемках для обложки известного журнала

Во второй раз 16-летняя дочь известной супермодели Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила обложку популярного журнала Elle. Юная Дева Кассель снялась для обложки в новом имидже и новость о выходе выпуска глянцевого издания не смогла оставить фанатов равнодушными.

Похвалить дочь решила и звездная мама, которая показала фото с обложки у себя на странице в Инстаграм.

«Еще одна прекрасная съемка моей Девы»— подписала кадр Моника.

Стоит отметить, что молодая девушка уже работает с модельным агентством, где также состоит ее мама. На обложке Дева позирует в наряде из новой коллекции модного дома Прада. Стоит отметить, что Дева уже рекламировала и другие популярные бренды.

Стильный наряд, естественная красота и холодный образ поразили сеть:

«Гордая мама, она красивая, благослови Бог; невероятная красота💗; Дева прекрасна👍; Больше ПаПина дочка 👍; Вкусная обложка 😋; Возвышенное !!!; Ваша дочь моя любовь; Она выглядит очень шикарно, о чень красивый гардероб❣; Очень красива ♥ ️ ♥ ️; Она великолепна !!! ❤️ Bellissima !!!!! Перфетта ❤; Такая красивая ❤️».

С самого начала появления девушки на публике, окружающее начали замечать особенную привлекательность будущей модели, которая вполне может превзойти звездную маму.

Имя Дева носит индийское происхождение, а само слово обозначает божественное существо в индуизме. Тем не менее Моника заявила, что когда она называла дочь Дева, то не знала об индийском происхождении имени, но считает это совпадение привлекательным.

Молодая красавица тем временем становится все популярнее в сети благодаря своей внешности.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

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