Начинающая модель Дева Кассель приняла участие в съемках для обложки известного журнала
Во второй раз 16-летняя дочь известной супермодели Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила обложку популярного журнала Elle. Юная Дева Кассель снялась для обложки в новом имидже и новость о выходе выпуска глянцевого издания не смогла оставить фанатов равнодушными.
Похвалить дочь решила и звездная мама, которая показала фото с обложки у себя на странице в Инстаграм.
«Еще одна прекрасная съемка моей Девы»— подписала кадр Моника.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
"Беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"
"Возвращалась из школы": нелюдь 13 раз воткнул нож в учительницу, детали трагедии
"Сколько Бог даст": 37-летняя украинка родила 15-го малыша и не собирается останавливаться
Окружную в Киеве затянуло черным дымом, видимость нулевая: первые кадры с места ЧП
Стоит отметить, что молодая девушка уже работает с модельным агентством, где также состоит ее мама. На обложке Дева позирует в наряде из новой коллекции модного дома Прада. Стоит отметить, что Дева уже рекламировала и другие популярные бренды.
Стильный наряд, естественная красота и холодный образ поразили сеть:
«Гордая мама, она красивая, благослови Бог; невероятная красота💗; Дева прекрасна👍; Больше ПаПина дочка 👍; Вкусная обложка 😋; Возвышенное !!!; Ваша дочь моя любовь; Она выглядит очень шикарно, о чень красивый гардероб❣; Очень красива ♥ ️ ♥ ️; Она великолепна !!! ❤️ Bellissima !!!!! Перфетта ❤; Такая красивая ❤️».
С самого начала появления девушки на публике, окружающее начали замечать особенную привлекательность будущей модели, которая вполне может превзойти звездную маму.
Имя Дева носит индийское происхождение, а само слово обозначает божественное существо в индуизме. Тем не менее Моника заявила, что когда она называла дочь Дева, то не знала об индийском происхождении имени, но считает это совпадение привлекательным.
Молодая красавица тем временем становится все популярнее в сети благодаря своей внешности.
Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».
Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула пышными прелестями на пляже: Моника может гордиться