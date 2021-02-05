У кінорежисера і колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова народилася дитина
Як передає Politeka.net, про це щасливий батько повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Дочка Емма", - коротко повідомив Сенцов у підписі до милого фото, на якому він цілує новонароджену дівчинку в лоб.
Тепер у режисера троє дітей: 17-річна дочка Аліна, 16-річний син Влад і новонароджена Емма.
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У мережі українці привітали Олега з поповненням у родині.
"Ось це новини! Чудові! Дуже, дуже, дуже раді за вас! Здоров'я і щастя маленької. Насолоджуйтесь цим чудовим часом", "Прекрасна новина і таке гарне ім'я! Нехай росте щаслива, кохана і має багато тепла навколо неї!", "Вітаю з народженням дочки, з появою в родині яскравої зірочки, улюбленої дівчинки", - писали в коментарях під знімком.
Нагадаємо, Сенцов ошелешив новою заявою про братерство з Росією.
Як повідомляла Politeka, звільнений Сенцов побратався з росіянами, зроблено скандальну заяву.
Також Politeka писала, що Сенцов не залишив шансів Путіну, режисер не став більше мовчати.