У кінорежисера і колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова народилася дитина

Як передає Politeka.net, про це щасливий батько повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Дочка Емма", - коротко повідомив Сенцов у підписі до милого фото, на якому він цілує новонароджену дівчинку в лоб.

Тепер у режисера троє дітей: 17-річна дочка Аліна, 16-річний син Влад і новонароджена Емма.

У мережі українці привітали Олега з поповненням у родині.

"Ось це новини! Чудові! Дуже, дуже, дуже раді за вас! Здоров'я і щастя маленької. Насолоджуйтесь цим чудовим часом", "Прекрасна новина і таке гарне ім'я! Нехай росте щаслива, кохана і має багато тепла навколо неї!", "Вітаю з народженням дочки, з появою в родині яскравої зірочки, улюбленої дівчинки", - писали в коментарях під знімком.

Нагадаємо, Сенцов ошелешив новою заявою про братерство з Росією.

Як повідомляла Politeka, звільнений Сенцов побратався з росіянами, зроблено скандальну заяву.

Також Politeka писала, що Сенцов не залишив шансів Путіну, режисер не став більше мовчати.