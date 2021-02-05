У кинорежиссера и бывшие политузника Кремля Олега Сенцова родился ребенок
Как передает Politeka.net, об этом счастливый отец сообщил на своей страничке в Facebook.
"Дочь Эмма", - коротко сообщил Сенцов в подписи к милому фото, на котором он целует новорожденную малышку в лоб.
Теперь у режиссера трое детей: 17-летняя дочь Алина, 16-летний сын Влад и новорожденная Эмма.
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В сети украинцы поздравили Олега с пополнением в семье.
"Вот это новости! Замечательные! Очень, очень, очень рады за вас! Здоровья и счастья маленькой. Наслаждайтесь этим замечательным временем", "Прекрасная новость и такое красивое имя! Пусть растет счастлива, любима и имеет много тепла вокруг нее!", "Поздравляю с рождением дочери, с появлением в семье яркой звездочки, любимой девочки", - писали в комментариях под снимком.
Напомним, Сенцов ошарашил новым заявлением о братстве с Россией.
Как сообщала Politeka, освобожденный Сенцов побратался с россиянами, сделано скандальное заявление.
Также Politeka писала, что Сенцов не оставил шансов Путину, режиссер не стал больше молчать.