У кинорежиссера и бывшие политузника Кремля Олега Сенцова родился ребенок

Как передает Politeka.net, об этом счастливый отец сообщил на своей страничке в Facebook.

"Дочь Эмма", - коротко сообщил Сенцов в подписи к милому фото, на котором он целует новорожденную малышку в лоб.

Теперь у режиссера трое детей: 17-летняя дочь Алина, 16-летний сын Влад и новорожденная Эмма.

В сети украинцы поздравили Олега с пополнением в семье.



"Вот это новости! Замечательные! Очень, очень, очень рады за вас! Здоровья и счастья маленькой. Наслаждайтесь этим замечательным временем", "Прекрасная новость и такое красивое имя! Пусть растет счастлива, любима и имеет много тепла вокруг нее!", "Поздравляю с рождением дочери, с появлением в семье яркой звездочки, любимой девочки", - писали в комментариях под снимком.

Напомним, Сенцов ошарашил новым заявлением о братстве с Россией.

Как сообщала Politeka, освобожденный Сенцов побратался с россиянами, сделано скандальное заявление.

Также Politeka писала, что Сенцов не оставил шансов Путину, режиссер не стал больше молчать.