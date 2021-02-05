Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, у яких в лютому почнеться нове життя



Серед щасливчиків виявилися чотири представники зодіакального кола, передає ТV.UA.



Близнюки

Для народжених під цим сузір'ям настає час нових вражень і емоцій. За словами Глоби, у вас з'явиться можливість проаналізувати і побудувати плани на найближче майбутнє. Лютий дасть вам все те, чого ви потребуєте для щастя, запевняє астролог.

Рак

Глоба запевняє, що лютий буде успішним для вас і на роботі, і в особистих справах. Астролог рекомендує розділити місяць і приділити увагу всьому, наприклад, першу половину місяця провести в офісі, а потім відправитися у відпустку з сім'єю.

Скорпіон

Проблеми і негаразди будуть не страшні Скорпіонам в лютому. За словами астролога, щоб убезпечиться, вам належить прислухатися до внутрішнього голосу. Вдалий час настане і на любовному фронті. Самотні представники цього знака Зодіаку можуть зустріти другу половинку.

Водолій

Народженим під цим сузір'ям Всесвіт надасть шанс (і не один) почати жити краще. Для цього ви повинні не упустити унікальні можливості. Головним ворогом в цьому стане ваша лінь. Глоба запевняє, що Водолії пошкодують, якщо не скористаються наданим шансом.

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