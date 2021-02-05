Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых в феврале начнется новая жизнь



Среди счастливчиков оказались четыре представителя зодиакального круга, передает ТV.UA.



Близнецы

Для рожденных под этим созвездием наступает время новых впечатлений и эмоций. По словам Глобы, у вас появится возможность проанализировать и построить планы на ближайшее будущее. Февраль даст вам все то, в чем вы нуждаетесь для счастья, уверяет астролог.

Рак

Глоба уверяет, что февраль будет успешным для вас и на работе, и в личных делах. Астролог рекомендует разделить месяц и уделить внимание всему, например, первую половину месяца провести в офисе, а потом отправиться в отпуск с семьей.

Скорпион

Проблемы и неурядицы будут не страшны Скорпионам в феврале. По словам астролога, чтобы обезопасится, вам предстоит прислушиваться к внутреннему голосу. Удачное время наступит и на любовном фронте. Одинокие представители этого знака Зодиака могут обзавестись второй половинкой.

Водолей

Рожденным под этим созвездием Вселенная предоставит шанс (и не один) начать жить лучше. Для этого вы должны не упустить уникальные возможности. Главным врагом в этом станет ваша лень. Глоба уверяет, что Водолеи пожалеют, если не воспользуются предоставленным шансом.

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