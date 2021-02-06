Відома голлівудська актриса Сальма Хайек захопила фанатів красою на пікантному фото
Популярна актриса з виразною зовнішністю вирішила показати несподіване фото з перетворенням. Цього разу Сальма Хайєк опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскравий знімок, на якому постала в білому приспущеному з плечей халаті.
Оголивши також зону декольте, актриса продемонструвала у всій красі не тільки бюст, але ще і два татуювання. Відзначається, що тату Сальма зробила тимчасові і причому не просто так.
Волосся ж зірка залишила розпущеним, а легкий макіяж з акцентом на її виразні очі надав їй свіжого вигляду
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"Ось # макіяж # волосся і # тату для Bliss. Виходимо завтра на amazonprimevideo по всьому світу, не можу дождатьс", - написала артистка, зробивши анонс фільму таким чином.
Відзначимо, що зірка знялася в новій фантастичній драмі Bliss, режисером і сценаристом якого став Майк Кехіл. У фільмі Сальма приміряє для себе нове амплуа. А ось її тимчасові тату вже щосили обговорюють перед прем'єрою:
"Як мило!!! 💕 ; Досить, скільки ж тут пристрасті; фантастичний вигляд; Красива в окулярах meja 😎; прекрасний образ!✨ ; Так мило; як називається ваш фільм?; Ого, такі великі тату!; Така красива😍 🔥 🌹; татуювання йдуть з тобою !! Ви коли-небудь думали про те, щоб отримати їх назавжди?; приголомшлива краса і такий зачаровує вигляд, розслабляючий вигляд; це реально?; Дивно і емоційно провокаційно 😍" »
Раніше актриса показала свою бездоганну фігуру. Фотографію вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
На фото Сальма позує у відвертій обтягуючій сукні рожевого кольору. Свій сексуальний образ вона доповнила високою і акуратною зачіскою, а також великими сережками і браслетом.
Захоплені фанати закидали актрису компліментами. Варто відзначити, що зараз актриса разом зі своїм чоловіком мільярдером Франсуа Анрі-Піно побувала в Лос-Анджелесі, відвідавши благодійний фестиваль LACMA Art + Film.
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