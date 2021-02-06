Известная голливудская актриса Сальма Хайек восхитила фанатов красотой на пикантном фото

Популярная актриса с выразительной внешностью решила показать неожиданное фото с преображением. В этот раз Сальма Хайек опубликовала на своей странице в Инстаграм яркий снимок, на котором предстала в белом приспущенном с плеч халате.

Намерено обнажив также зону декольте, актриса продемонстрировала во всей красе не только бюст, но еще и две татуировки. Отмечается, что тату Сальма сделала временные и причем не просто так.

Волосы же звезда оставила распущенными, а легкий макияж с акцентом на ее выразительные глаза придал ей свежего вида

"Вот #макияж #волосы и #тату для Bliss. Выходим завтра на amazonprimevideo по всему миру, не могу дождатьс", - написала артистка, сделав анонс фильма таким образом.

Отметим, что звезда снялась в новой фантастической драме Bliss, режиссером и сценаристом которого стал Майк Кэхил. В фильме Сальма примерит для себя новое амплуа. А вот ее временные тату уже вовсю обсуждают перед премьерой:

«Как мило!!! 💕; Довольно, сколько ж тут страсти; Фантастический вид; Красивая в очках meja 😎; Прекрасный образ!✨; Так мило; Как называется ваш фильм?; Ого, такие большие тату!; Такая красивая 😍🔥🌹; татуировки идут с тобой !! Вы когда-нибудь думали о том, чтобы получить их навсегда?; потрясающая красота и такой завораживающий вид, расслабляющий вид; Это реально?; Удивительно и эмоционально провокационно 😍».

Ранее актриса показала свою безупречную фигуру. Фотографию она обнародовала на своей странице в Инстаграм.

На фото Сальма позирует в откровенном обтягивающем платье розового цвета. Свой сексуальный образ она дополнила высокой и аккуратной причёской, а также крупными серьгами и браслетом.

Восторженные фанаты забросали актрису комплиментами. Стоит отметить, что сейчас актриса вместе со своим супругом миллиардером Франсуа Анри-Пино побывала в Лос-Анджелесе, посетив благотворительный фестиваль LACMA Art + Film.

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