Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, забула про пристойність під час примірки костюма

Олена намагається якомога частіше показувати фото в соціальній мережі Instagram і розповідати про себе найцікавіше. Зараз дівчина перебуває на відпочинку в Єгипті, звідти вона і публікує найцікавіші кадри. Примітно, що за фото без макіяжу і очевидного фотошопу дівчину сильно розкритикували в мережі.

Після цього дівчина гнівно висловилася в бік тих, хто її критикує і заявила, що не винна в тому, чому вона така худа. За словами Омович, вона завжди була худою, хоча і їла фаст-фуд і не обмежує себе в харчуванні, якщо чогось захоче.

Щоб в черговий раз привернути увагу до себе, Олена в білому костюмі влаштувала переодягання на камеру з спустила короткі шорти разом з білизною. Причому дівчина також без збентеження показала сідниці. Примітно, що білий топ без бретелей також зовсім не приховав форми моделі, яка позувала без ліфчика.

Також, як видно на одному з фото, представленому на фан-акаунті, дівчина навіть в простій сукні зможе здивувати. Тонке міні-плаття на маленьких лямках і досить короткої довжини підкреслило і бюст шостого розміру Олени, і крихітну талію. Мінімум деталей в образі відразу помітили в мережі:

"Красива і крута, яка ж шикарна 🌺; плаття досить маленьке❤️; прекрасний наряд і різка дівчина; Одна неприродно красива; перебір з красою; фантастичний наряд😉 👍; вона взагалі не бентежиться і це добре🙌 🙌; ти така красива принцеса; супер 😍 💓 красива😍 💓».

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури