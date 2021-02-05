Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, забыла о приличиях во время примерки костюма

Алена старается как можно чаще показывать фото в социальной сети Инстаграм и рассказывать о себе самое интересное. Сейчас девушка находится на отдыхе в Египте, оттуда она и публикует самые интересные кадры. Примечательно, что за фото без макияжа и очевидного фотошопа девушку сильно раскритиковали в сети.

После этого девушка гневно высказалась в сторону тех, кто ее критикует и заявила, что не виновата в том, почему она такая худая. По словам Омович, она всегда была худой, хотя и ела фаст-фуд и не ограничивает себя в питании, если чего-то захочет.

Чтобы в очередной раз привлечь внимание к себе, Алена в белом костюме устроила переодевания на камеру с спустила короткие шорты вместе с бельем. Причем девушка также без смущения показала ягодицы после операции - ранее Алена увеличила ягодицы при помощи имплантов, также, как и бюст. Примечательно, что белый топ без бретелек также совсем не скрыл формы модели, которая позировала без лифчика.

Также, как видно на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, девушка даже в простом платье сможет удивить. Тонкое мини-платье на маленьких лямках и довольно короткой длинны подчеркнуло и бюст шестого размера Алены, и крошечную талию. Минимум деталей в образе сразу заметили в сети:

«Красивая и крутая, какая же шикарная 🌺; платье довольно маленькое❤️ никого не смущает?; Прекрасный наряд и резкая девушка; Одна неестественно красивая; перебор с красотой; Фантастический наряд😉👍; Она вообще не смущается и это хорошо🙌🙌; ты такая красивая принцесса; Супер😍💓 красивая😍💓».

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