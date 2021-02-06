Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, добре проводить час у Єгипті

Олена кілька тижнів тому вирушила до Єгипту на відпочинок і заявила, що так захоплена місцем для відпочинку, що має намір залишитися закордоном до самого настання весни. Тепер дівчина ні в чому собі не відмовляє і часто ходить на екскурсії. Нещодавно ж Альона здивувала пікантним іміджем.

Дівчина приміряла білий костюм, більше нагадує спортивну білизну. Акуратний ліф з натуральної тканини підкреслив бюст шостого розміру з вигідного боку, а велосипедки з незвичайним дизайном показали худі ноги дівчини, роблячи акцент ще й на стрункій талії.

Примітно, що модель зовсім не обмежена в харчуванні і часто їсть шкідливу їжу, але зовсім не товстішає і це викликає подив в мережі.

Відзначимо, останнім часом шанувальники все частіше помічають, що зірка схудла навіть більше, ніж зазвичай і тепер її фігура нагадує фігуру дівчини, яка страждає від серйозного виснаження організму і анорексії в цілому. Олена зазначає, що звикла до таких випадів і запевняє, що з нею все гаразд.

Показавши нещодавно себе в чорній сукні з тонкої тканини з прозорим низом, Омович вдалося збентежити худими ніжками-сірниками.

«Ніжки як спичечки; Ну звичайно такі ніжки не в тренді, треба трохи поправитися, і буде красиво👌; на кухню терміново 🤦🏾♂️🤦🏾♂️; Ніжки як сосулка😂; Поміняй вже ці импнтанты на нормальний розмір які подойтут твоєму тілу, і набрати м'язову масу треба; Обидві💫💫; я ніколи не бачив таку красиву жінку, як ти😍; Ніжки тоненькі, ручки тоненькі, а плачу. Одні імпланти стирчать".

Нагадаємо, що Українська Кардашьян з подружкою не втримаєтьсяАлі спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури