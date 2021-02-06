Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, хорошо проводит время в Египте

Алена несколько недель назад отправилась в Египет на отдых и заявила, что так увлечена местом для отдыха, что намерена остаться заграницей до самого наступления весны. Теперь девушка ни в чем себе не отказывает и часто ходит на экскурсии. Недавно же Алена удивила пикантным имиджем.

Девушка примерила белый костюм, больше напоминающий спортивное белье. Аккуратный лиф из натуральной ткани подчеркнул бюст шестого размера с выгодной стороны, а велосипедки с необычным дизайном показали худые ноги девушки, делая акцент еще и на стройной талии.

Примечательно, что модель совсем не ограничена в питании и часто ест вредную еду, но совсем не толстеет и это вызывает удивление в сети.

Отметим, в последнее время поклонники все чаще замечают, что звезда похудела даже больше, чем обычно и теперь ее фигура напоминает фигуру девушки, страдающей от серьезного истощения организма и анорексии в целом. Алена отмечает, что привыкла к таким выпадам и уверяет, что с ней все в порядке.

Показав недавно себя в черном платье из тонкой ткани с прозрачным низом, Омович удалось обескуражить тощими ножками-спичками.

«Ножки как спичечки; Ну конечно такие ножки не в тренде, немного надо поправиться, и будет красиво👌; на кухню срочно 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️; Ножки как сосулка😂; Поменяй уже эти импнтанты на нормальный размер которые подойтут твоему телу, и мышечную массу набрать надо; Обе💫💫; я никогда не видел такую красивую женщину, как ты😍; Ножки тоненькие, ручки тоненькие, а плачу. Одни импланты торчат».

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