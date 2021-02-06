Астролог назвала найбільш несприятливі дати лютого
Як передає Politeka.net, календар "поганих" дат опублікувала ведичний астролог і рунолог Гальська Ірина на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, календар "поганих" дат опублікувала ведичний астролог і рунолог Гальська Ірина на своїй сторінці в Facebook.
Судячи з її прогнозу, українців чекає непростий місяць.
"У зазначені нижче дні не плануйте початок поїздок, важливих покупок, зустрічей, укладення договорів", - повідомила фахівець.
Місячні дні "порожні руки":
- з 09.02 вівторок з 23:35 по 11.02 четвер 22: 05
- з 14.02 Неділя з 23: 29 по 16.02 вівторок 01:07
- з 20.02 субота з 11:02 по 21.02 неділя 13:12
- з 25.02 четвер з 14:49 по 26.02 п'ятниця 13:20
Раніше астрологи розповіли, що Білий металевий Бик приготував масу шансів поліпшити своє матеріальне становище. Фахівці запевняють, що серед щасливчиків виявляться Козероги, Леви і Раки.
Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.
Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.
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