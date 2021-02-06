Судячи з її прогнозу, українців чекає непростий місяць.

"У зазначені нижче дні не плануйте початок поїздок, важливих покупок, зустрічей, укладення договорів", - повідомила фахівець.

Місячні дні "порожні руки":

з 09.02 вівторок з 23:35 по 11.02 четвер 22: 05

з 14.02 Неділя з 23: 29 по 16.02 вівторок 01:07

з 20.02 субота з 11:02 по 21.02 неділя 13:12

з 25.02 четвер з 14:49 по 26.02 п'ятниця 13:20

Раніше астрологи розповіли, що Білий металевий Бик приготував масу шансів поліпшити своє матеріальне становище. Фахівці запевняють, що серед щасливчиків виявляться Козероги, Леви і Раки.

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Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.

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