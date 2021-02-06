Астролог назвала самые неблагоприятные даты февраля
Как передает Politeka.net, календарь "плохих" дат опубликовала ведический астролог и рунолог Гальская Ирина на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, календарь "плохих" дат опубликовала ведический астролог и рунолог Гальская Ирина на своей страничке в Facebook.
Судя по ее прогнозу, украинцев ждет непростой месяц.
"В указанные ниже дни не планируйте начало поездок, важных покупок, встреч, заключения договоров", - сообщила специалист.
Лунные дни "пустые руки":
- с 09.02 вторник с 23:35 по 11.02 четверг 22:05
- ( при этом 10.02 с 22:39 по 11.02 22:05 - 30й лунный день Амавасья - день поминания умерших предков)
- с 14.02 воскресенье с 23:29 по 16.02 вторник 01:07
- с 20.02 суббота с 11:02 по 21.02 воскресенье 13:12
- с 25.02 четверг с 14:49 по 26.02 пятница 13:20
Ранее астрологи рассказали, что Белый металлический Бык приготовил массу шансов улучшить свое материальное положение. Специалисты уверяют, что среди счастливчиков окажутся Козероги, Львы и Раки.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
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