Судя по ее прогнозу, украинцев ждет непростой месяц.

"В указанные ниже дни не планируйте начало поездок, важных покупок, встреч, заключения договоров", - сообщила специалист.

Лунные дни "пустые руки":

с 09.02 вторник с 23:35 по 11.02 четверг 22:05

( при этом 10.02 с 22:39 по 11.02 22:05 - 30й лунный день Амавасья - день поминания умерших предков)

с 14.02 воскресенье с 23:29 по 16.02 вторник 01:07

с 20.02 суббота с 11:02 по 21.02 воскресенье 13:12

с 25.02 четверг с 14:49 по 26.02 пятница 13:20

Ранее астрологи рассказали, что Белый металлический Бык приготовил массу шансов улучшить свое материальное положение. Специалисты уверяют, что среди счастливчиков окажутся Козероги, Львы и Раки.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.